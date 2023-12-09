浅野は後半交代 ドイツ・サッカー
2023年12月09日08時26分
【パリ時事】サッカーのドイツ１部リーグで８日、ボーフムの浅野拓磨は敵地のホッフェンハイム戦で先発し、得点はなく後半２４分に退いた。チームは１―３で敗れた。
浅野は後半交代 ドイツ・サッカー
2023年12月09日08時26分
【パリ時事】サッカーのドイツ１部リーグで８日、ボーフムの浅野拓磨は敵地のホッフェンハイム戦で先発し、得点はなく後半２４分に退いた。チームは１―３で敗れた。
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