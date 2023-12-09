【ニューヨーク時事】週末８日のニューヨーク外国為替市場では、堅調な米雇用統計の発表を受けてドルの買い戻しが優勢となり、円相場は１ドル＝１４５円近辺に下落した。午後５時現在は１４４円９０銭～１４５円００銭と、前日同時刻比７７銭の円安・ドル高。