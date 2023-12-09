ＮＹ株、続伸
2023年12月09日07時05分
【ニューヨーク時事】週末８日のニューヨーク株式相場は、米雇用統計を受けて景気への楽観論が強まり、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１３０．４９ドル高の３万６２４７．８７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６３．９８ポイント高の１万４４０３．９７で引けた。
ＮＹ株、続伸
2023年12月09日07時05分
【ニューヨーク時事】週末８日のニューヨーク株式相場は、米雇用統計を受けて景気への楽観論が強まり、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１３０．４９ドル高の３万６２４７．８７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６３．９８ポイント高の１万４４０３．９７で引けた。
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