パレスチナ国際会議を要請 国家樹立へ議論呼び掛け―自治政府議長
2023年12月09日06時40分
パレスチナ国際会議を要請 国家樹立へ議論呼び掛け―自治政府議…
2023年12月09日06時40分
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ウォール・ストリート・ジャーナル