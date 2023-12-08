柳本２位、堀島は６位 Ｗ杯モーグル
2023年12月08日23時54分
フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は８日、スウェーデンのイドレでモーグル第２戦が行われ、女子は柳本理乃（愛知ダイハツ）が７２．４２点で２位に入った。冨高日向子（タマダイガクク）は８位、中尾春香（大産大）は１３位。
男子で開幕戦優勝の堀島行真（トヨタ自動車）は６位。島川拓也（日本仮設）は１１位。 （時事）
柳本２位、堀島は６位 Ｗ杯モーグル
2023年12月08日23時54分
フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は８日、スウェーデンのイドレでモーグル第２戦が行われ、女子は柳本理乃（愛知ダイハツ）が７２．４２点で２位に入った。冨高日向子（タマダイガクク）は８位、中尾春香（大産大）は１３位。
男子で開幕戦優勝の堀島行真（トヨタ自動車）は６位。島川拓也（日本仮設）は１１位。 （時事）
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