高木・世耕氏側にも１千万円超か パーティー収入還流、不記載疑い
2023年12月08日22時51分
自民党の最大派閥「清和政策研究会」（安倍派）が政治資金パーティー収入の一部を所属議員側に還流させ裏金にしていたとされる問題で、同派の高木毅国対委員長側、世耕弘成参院幹事長側も１０００万円を超えるキックバックを受け、政治資金収支報告書に収入として記載していなかった疑いがあることが８日、関係者への取材で分かった。
高木・世耕氏側にも１千万円超か パーティー収入還流、不記載疑…
2023年12月08日22時51分
自民党の最大派閥「清和政策研究会」（安倍派）が政治資金パーティー収入の一部を所属議員側に還流させ裏金にしていたとされる問題で、同派の高木毅国対委員長側、世耕弘成参院幹事長側も１０００万円を超えるキックバックを受け、政治資金収支報告書に収入として記載していなかった疑いがあることが８日、関係者への取材で分かった。
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