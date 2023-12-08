円、１４４円台半ば ロンドン外為
2023年12月08日21時23分
【ロンドン時事】週末８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１４４円台半ばに下落した。正午現在は１４４円４０～５０銭と、前日午後４時比４１銭の円安・ドル高。
円、１４４円台半ば ロンドン外為
2023年12月08日21時23分
【ロンドン時事】週末８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１４４円台半ばに下落した。正午現在は１４４円４０～５０銭と、前日午後４時比４１銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル