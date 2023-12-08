大阪地検は８日、大阪府内の音楽イベントで、韓国の女性ＤＪ「ＤＪ ＳＯＤＡ」さんの胸を触るなどしたとして、不同意わいせつ容疑などで書類送付された２０歳の男性２人と２１歳の女性の計３人を不起訴処分とした。「諸事情を考慮した」と説明している。



出頭男性ら、わいせつ意図否定 女性ＤＪ性被害で―大阪府警

イベント主催会社が３人を刑事告発したが、和解が成立して告発を取り下げたため、府警が起訴を求めない意見を付けて書類送付していた。