【シンガポール時事】デンマーク海運大手ＡＰモラー・マースクは、今後３年で東南アジアのサプライチェーン（供給網）インフラに５億米ドル（約７１８億円）を投資する。グループ全体の役員会をシンガポールで開き、投資方針を決定、４日に発表した。
２０２６年までにマレー…
海運大手マースク、東南アジアの物流インフラ拡張 ３年で５…
【シンガポール時事】デンマーク海運大手ＡＰモラー・マースクは、今後３年で東南アジアのサプライチェーン（供給網）インフラに５億米ドル（約７１８億円）を投資する。グループ全体の役員会をシンガポールで開き、投資方針を決定、４日に発表した。
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