【シンガポール時事】ラオスのサルムサイ副首相兼外相は７日、訪問先のシンガポールでリー・シェンロン首相やヘン・スイキャット副首相兼経済政策担当調整相と会談した。３者は、高官の定期的な訪問や人的交流の活発化に支えられた両国の友好関係を確認した。シンガポール外務省…