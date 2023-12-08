【ハノイ時事】ベトナム電力公社（ＥＶＮ）は８日、２０２３年１１月の総発電量が前年同月比８．２％増の２３２億２０００万キロワット（ｋＷ）時になったと発表した。１～１１月の累計は２５７３億５０００万ｋＷ時となり、前年同期の水準を４．３％上回った。

１日当たりの…