【北京時事】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ上位６人（組）で争うファイナルは８日、北京で女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界選手権連覇で今季ＧＰ連勝の坂本花織（シスメックス）が登場。日本勢は他に、ともに初めて進出した吉田陽菜（木下アカデミー）と住吉りをん（オリエンタルバイオ）が出場。



〔写真特集〕女子フィギュア 坂本花織

男女のフリーは９日に行われる。