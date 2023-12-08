坂本ら女子ＳＰ フィギュアＧＰファイナル
2023年12月08日18時36分
【北京時事】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ上位６人（組）で争うファイナルは８日、北京で女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界選手権連覇で今季ＧＰ連勝の坂本花織（シスメックス）が登場。日本勢は他に、ともに初めて進出した吉田陽菜（木下アカデミー）と住吉りをん（オリエンタルバイオ）が出場。
男女のフリーは９日に行われる。
坂本ら女子ＳＰ フィギュアＧＰファイナル
2023年12月08日18時36分
【北京時事】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ上位６人（組）で争うファイナルは８日、北京で女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界選手権連覇で今季ＧＰ連勝の坂本花織（シスメックス）が登場。日本勢は他に、ともに初めて進出した吉田陽菜（木下アカデミー）と住吉りをん（オリエンタルバイオ）が出場。
男女のフリーは９日に行われる。
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