第三国輸出、結論は越年 装備移転で与党提言案
2023年12月08日18時02分
自民、公明両党は８日、装備品の輸出拡大を検討する実務者協議を国会内で開き、防衛装備移転三原則の運用指針改定に関する提言案をまとめた。焦点だった国際共同開発品の第三国輸出の是非は、公明党が慎重姿勢に転じたため結論を見送り、年明け以降に議論する。提言は来週にも正式決定される。
第三国輸出、結論は越年 装備移転で与党提言案
2023年12月08日18時02分
自民、公明両党は８日、装備品の輸出拡大を検討する実務者協議を国会内で開き、防衛装備移転三原則の運用指針改定に関する提言案をまとめた。焦点だった国際共同開発品の第三国輸出の是非は、公明党が慎重姿勢に転じたため結論を見送り、年明け以降に議論する。提言は来週にも正式決定される。
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