【バンコク時事】タイ商務省のロナロン貿易局長は８日、一般特恵関税制度（ＧＳＰ）を利用した１～９月の輸出額のうち、米国向けが９１．７％と大半を占めたと発表した。

同局長によると、ＧＳＰを利用した１～９月の米国向け輸出額は２５億９１００万ドル（約３７３６億円）…