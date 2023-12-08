円相場、１４４円０９～１０銭 ８日午後５時現在
2023年12月08日17時07分
８日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４４円０９～１０銭と、前日（１４５円７１～７２銭）に比べ１円６２銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４４円０９～１０銭 ８日午後５時現在
2023年12月08日17時07分
８日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４４円０９～１０銭と、前日（１４５円７１～７２銭）に比べ１円６２銭の円高・ドル安となった。
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