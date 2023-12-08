共同通信社、元ソウル支局長２人を懲戒解雇 計６０００万円私的流用
2023年12月08日17時00分
一般社団法人共同通信社は８日、韓国・ソウル支局長を務めた外信部次長２人が支局長在任中、本社から送金された運営資金計約６０００万円を私的に流用していたと発表した。同日付で２人を懲戒解雇し、当時の外信部長ら４人を戒告処分とした。水谷亨社長らは報酬の一部を返上する。
共同通信社、元ソウル支局長２人を懲戒解雇 計６０００万円私的…
2023年12月08日17時00分
一般社団法人共同通信社は８日、韓国・ソウル支局長を務めた外信部次長２人が支局長在任中、本社から送金された運営資金計約６０００万円を私的に流用していたと発表した。同日付で２人を懲戒解雇し、当時の外信部長ら４人を戒告処分とした。水谷亨社長らは報酬の一部を返上する。
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