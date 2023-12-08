共同通信のマーク

一般社団法人共同通信社は８日、韓国・ソウル支局長を務めた外信部次長２人が支局長在任中、本社から送金された運営資金計約６０００万円を私的に流用していたと発表した。同日付で２人を懲戒解雇し、当時の外信部長ら４人を戒告処分とした。水谷亨社長らは報酬の一部を返上する。