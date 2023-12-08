医療従事者の賃上げ明記 厚労省、２４年度報酬改定で基本方針
2023年12月08日16時28分
厚生労働省は８日、２０２４年度診療報酬改定に向けた基本方針を社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の部会に示し、了承された。人材確保や働き方改革を重点課題とし、２４年度改定の焦点の一つとなっている医療従事者の賃上げを目指すことを明記した。
医療従事者の賃上げ明記 厚労省、２４年度報酬改定で基本方針
2023年12月08日16時28分
厚生労働省は８日、２０２４年度診療報酬改定に向けた基本方針を社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の部会に示し、了承された。人材確保や働き方改革を重点課題とし、２４年度改定の焦点の一つとなっている医療従事者の賃上げを目指すことを明記した。
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