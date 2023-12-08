資生堂、スタートアップ投資へ子会社設立 ビューティーウェルネス領域強化
2023年12月08日15時07分
資生堂は８日、ビューティーウェルネス領域のスタートアップ企業に投資するため、米国に子会社を設立したと発表した。欧米を中心に投資する。先進的な技術や知見を持つスタートアップとの連携を通じ、美容と健康の領域で成長を加速させる。
資生堂、スタートアップ投資へ子会社設立 ビューティーウェルネ…
2023年12月08日15時07分
資生堂は８日、ビューティーウェルネス領域のスタートアップ企業に投資するため、米国に子会社を設立したと発表した。欧米を中心に投資する。先進的な技術や知見を持つスタートアップとの連携を通じ、美容と健康の領域で成長を加速させる。
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