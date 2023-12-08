立民は内閣不信任提出を 維新代表
2023年12月08日14時58分
日本維新の会の馬場伸幸代表は８日の記者会見で、立憲民主党に対し「あれほど予算委員会で（岸田政権を）追及するなら、堂々と内閣不信任決議案を出すべきだ」と述べた。立民が提出した場合、国会議員の調査研究広報滞在費（旧文書通信交通滞在費）の改革を与党が行わないことを理由に「賛成せざるを得ない」と同調する考えも示した。
内閣不信任案の提出には衆院議員５０人以上の賛成が必要。維新は所属議員が４１人で単独では提出できない。
立民は内閣不信任提出を 維新代表
2023年12月08日14時58分
日本維新の会の馬場伸幸代表は８日の記者会見で、立憲民主党に対し「あれほど予算委員会で（岸田政権を）追及するなら、堂々と内閣不信任決議案を出すべきだ」と述べた。立民が提出した場合、国会議員の調査研究広報滞在費（旧文書通信交通滞在費）の改革を与党が行わないことを理由に「賛成せざるを得ない」と同調する考えも示した。
内閣不信任案の提出には衆院議員５０人以上の賛成が必要。維新は所属議員が４１人で単独では提出できない。
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