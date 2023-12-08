『SAO』スピンオフ小説第２弾『ソードアート・オンライン オルタナティブ ミステリ・ラビリンス 迷宮館の殺人』が電撃文庫より本日発売！ スピンオフ小説第１弾と公式アンソロジーも好評発売中!!

(23/12/08)