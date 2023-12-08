【シンガポール時事】シンガポール住宅開発庁（ＨＤＢ）は５日、２０２４年２月に４１００戸分のＢＴＯ方式（一定の応募があれば建築に着手する受注建築）公団住宅の申し込み受け付けを開始すると発表した。
東部ベドック、北部ウッドランズ、北西部ホウガンとプンゴル、中央…
２４年２月に公団住宅申し込み受け付け タングリンホルト再…
【シンガポール時事】シンガポール住宅開発庁（ＨＤＢ）は５日、２０２４年２月に４１００戸分のＢＴＯ方式（一定の応募があれば建築に着手する受注建築）公団住宅の申し込み受け付けを開始すると発表した。
東部ベドック、北部ウッドランズ、北西部ホウガンとプンゴル、中央…
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