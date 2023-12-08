【上海時事】中国民間不動産調査大手の中国指数研究院がこのほど公表したデータによると、１１月に国内の主要不動産開発企業が公募債で調達した資金総額は前年同月比２．６％減の４１２億８０００万元（約８３００億円）だった。減少幅は前月の４６．２％減から大幅に改善した。…
中国不動産企業の１１月起債、２．６％減 前月比では大幅増…
【上海時事】中国民間不動産調査大手の中国指数研究院がこのほど公表したデータによると、１１月に国内の主要不動産開発企業が公募債で調達した資金総額は前年同月比２．６％減の４１２億８０００万元（約８３００億円）だった。減少幅は前月の４６．２％減から大幅に改善した。…
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