伊藤環境相、ＣＯＰ２８出席へ
2023年12月08日10時40分
伊藤信太郎環境相は８日の閣議後記者会見で、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで開催中の国連気候変動枠組み条約第２８回締約国会議（ＣＯＰ２８）に出席すると発表した。閣僚級会合などに参加するため、８日夜に出発する。帰国は１４日を予定している。
伊藤氏は「各国の対策の加速につながる成果となるよう、積極的に交渉に参加する」と述べた。
伊藤環境相、ＣＯＰ２８出席へ
2023年12月08日10時40分
伊藤信太郎環境相は８日の閣議後記者会見で、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで開催中の国連気候変動枠組み条約第２８回締約国会議（ＣＯＰ２８）に出席すると発表した。閣僚級会合などに参加するため、８日夜に出発する。帰国は１４日を予定している。
伊藤氏は「各国の対策の加速につながる成果となるよう、積極的に交渉に参加する」と述べた。
こんな記事も
社会用語
社会
松野官房長官に裏金１千万円超か 安倍派のパーティー収入還流―不記載問題、政権中枢に波及(12/08 11:00)
伊藤環境相、ＣＯＰ２８出席へ(12/08 10:40)
「ブドウハゼ」を収穫 和歌山県有田市〔地域〕(12/08 10:34)
ペンギンのひな、体重測定公開 名古屋市〔地域〕(12/08 10:34)
道産ホタテのカレー発売 北海道〔地域〕(12/08 10:33)
入院患者の食費負担３０円値上げ 価格高騰で２４年度から―厚労省(12/08 10:03)
国連で議論「加盟国に影響」 ＡＩ諮問機関の東大准教授(12/08 09:33)
１０月の実質賃金、２．３％減 物価高で１９カ月連続マイナス(12/08 08:35)
資金還流「事務総長に報告」 安倍派、会計責任者が説明―地検の任意聴取に(12/08 08:13)
学習塾ビルに車突っ込む 講師ら５人軽傷―横浜(12/08 00:09)
薬物過剰摂取か、女子高生死亡 連れ去り容疑で５８歳男逮捕―大阪府警(12/07 22:37)
ゴジラ、邦画の全米興収歴代１位に 実写で３４年ぶり―「子猫物語」抜く(12/07 22:24)
タレントの島崎俊郎さん死去(12/07 21:30)
劇団のパワハラ否定に反論 １５項目指摘、意見書提出―宝塚団員急死で遺族側(12/07 21:13)
「脱化石燃料」巡り対立必至 ８日から閣僚級会合―ＣＯＰ２８(12/07 20:31)
安全性の懸念再び オスプレイ全機を飛行停止―米軍(12/07 20:31)
犠牲アニメーターの夫「安堵」 死刑求刑受け―京アニ公判(12/07 20:29)
三重県警警部補を逮捕 アパート内覧で盗撮疑い―愛知県警(12/07 20:07)
オスプレイ墜落に抗議決議 「不安と恐怖」に全会一致―沖縄県議会(12/07 19:35)
生徒との接し方、犬に例える 特別支援学校の校長発言―三重県(12/07 19:12)
「ナノテラス」放射光初発射 整備中の次世代施設(12/07 18:40)
海岸に新生児遺体、父不起訴 静岡地検支部(12/07 18:40)
道仁会幹部ら３人逮捕 １３年前の元警察官銃撃―福岡県警(12/07 18:37)
規制委員長ら１１日に現地調査 柏崎原発の運転禁止命令解除で(12/07 18:00)
運用再開、情報提供受け判断 米オスプレイ全機停止―陸幕長(12/07 17:46)
物価高で技能検定も値上げへ 来年４月、受検料上限引き上げ―厚労省(12/07 17:38)
青葉被告に死刑求刑 検察側「類例なき放火殺人」―弁護側は無罪主張・京アニ公判結審(12/07 17:30)
児童福祉施設で強制わいせつ疑い 元職員の２５歳男逮捕―埼玉県警(12/07 17:07)
最後は謝罪なく 青葉被告「話すことない」―「最も重い刑を」と遺族・京アニ公判結審(12/07 17:03)
パワハラ、尼崎北署長更迭 兵庫県警(12/07 17:00)