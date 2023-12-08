伊藤環境相、ＣＯＰ２８出席へ
2023年12月08日10時40分
伊藤信太郎環境相は８日の閣議後記者会見で、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで開催中の国連気候変動枠組み条約第２８回締約国会議（ＣＯＰ２８）に出席すると発表した。閣僚級会合などに参加するため、８日夜に出発する。帰国は１４日を予定している。
伊藤氏は「各国の対策の加速につながる成果となるよう、積極的に交渉に参加する」と述べた。
伊藤環境相、ＣＯＰ２８出席へ
2023年12月08日10時40分
伊藤信太郎環境相は８日の閣議後記者会見で、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで開催中の国連気候変動枠組み条約第２８回締約国会議（ＣＯＰ２８）に出席すると発表した。閣僚級会合などに参加するため、８日夜に出発する。帰国は１４日を予定している。
伊藤氏は「各国の対策の加速につながる成果となるよう、積極的に交渉に参加する」と述べた。
こんな記事も
「１.５℃の約束」気候変動
東芝とロームに最大１２９４億円補助 パワー半導体の共同生産―経産省(12/08 11:05)
伊藤環境相、ＣＯＰ２８出席へ(12/08 10:40)
東芝とローム、パワー半導体で協業 生産分担、国が１２００億円補助(12/07 21:13)
「脱化石燃料」巡り対立必至 ８日から閣僚級会合―ＣＯＰ２８(12/07 20:31)
ＥＵ、ＥＶ電池産業支援へ 中国念頭、３年で４８００億円(12/06 20:52)
ＧＸ移行債１．６兆円発行 来年２月、１０年と５年―財務省(12/06 19:50)
フル電動クレーン公開 世界初、ＣＯ２排出削減―タダノ(12/06 18:29)
化石燃料「秩序ある段階的廃止」を 成果文書草案で複数選択肢―ＣＯＰ２８(12/05 23:37)
ＣＯ２貯留、許可制に 計画策定も義務付け―経産省案(12/05 19:18)
ＪＥＲＡのガス調達に貿易保険 国内企業融資で初、供給網強化―政府(12/05 19:04)
途上国エアコンにインバーターを 日本の省エネ技術に期待―ＣＯＰ２８(12/05 15:41)
先端産業で新興国と協力 経済安保強化へ新構想―岸田首相(12/05 11:58)
化石燃料廃止に「科学的根拠なし」 ＣＯＰ２８議長発言に批判―英紙(12/05 09:14)
経団連会長、石炭火力新設終了「評価したい」 ＣＯＰ２８で岸田首相表明(12/04 17:58)
化石賞「コメント控える」 松野官房長官(12/04 17:41)
トヨタ、欧州で新車２割ＥＶへ ２６年までに６車種に拡充(12/04 15:11)
温暖化の健康被害議論 １２０カ国超、宣言に賛同―ＣＯＰ２８(12/04 00:09)
「３０年までに３倍」１１６カ国賛同 再エネ設備容量、議長国呼び掛け―首脳級会合閉幕・ＣＯＰ２８(12/03 01:02)
米、「緑の気候基金」に４４００億円 途上国の温暖化対策支援(12/02 23:03)
原発容量５０年までに３倍 米提案に日本賛同―ＣＯＰ２８(12/02 21:07)
ＥＶ購入支援から中国除外へ 電池部材や鉱物使用で―米政権(12/02 06:31)