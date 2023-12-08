松野官房長官に裏金１千万円超か 安倍派のパーティー収入還流―不記載問題、政権中枢に波及
2023年12月08日09時33分
自民党の最大派閥「清和政策研究会」（安倍派）が政治資金パーティー収入の一部を所属議員側に還流させ裏金にしていたとされる問題で、同派の松野博一官房長官が昨年までの５年間で、政治資金収支報告書に記載せず１０００万円超のキックバックを受けていた疑いがあることが８日、関係者への取材で分かった。裏金問題は岸田文雄政権の中枢に波及した。
松野官房長官に裏金１千万円超か 安倍派のパーティー収入還流―…
2023年12月08日09時33分
自民党の最大派閥「清和政策研究会」（安倍派）が政治資金パーティー収入の一部を所属議員側に還流させ裏金にしていたとされる問題で、同派の松野博一官房長官が昨年までの５年間で、政治資金収支報告書に記載せず１０００万円超のキックバックを受けていた疑いがあることが８日、関係者への取材で分かった。裏金問題は岸田文雄政権の中枢に波及した。
こんな記事も
政治用語
政治
首相「信頼回復へさらなる対応」 自民裏金疑惑で―衆院予算委(12/08 09:47)
松野官房長官に裏金１千万円超か 安倍派のパーティー収入還流―不記載問題、政権中枢に波及(12/08 09:33)
普通交付税５４３６億円を追加 総務省(12/08 08:32)
松野官房長官「会見で対応」 裏金疑惑報道(12/08 08:23)
首相動静（１２月７日）(12/07 23:13)
日米が拡大抑止協議 水陸機動団を視察(12/07 21:21)
環境保全、ＪＲに対策要請 リニア静岡工区で報告書―国交省会議(12/07 20:43)
核軍縮の賢人会議、８日開幕 長崎で初開催、有識者が議論(12/07 20:32)
「脱化石燃料」巡り対立必至 ８日から閣僚級会合―ＣＯＰ２８(12/07 20:31)
戦略的パートナーに格上げ 日ノルウェー首脳会談(12/07 20:19)
対北朝鮮サイバーで日米韓協議(12/07 19:53)
日本の追加支援に謝意 ウクライナ大使(12/07 19:42)
首相、岸田派を離脱 裏金疑惑、信頼回復へ派閥と距離―対応後手、批判強く(12/07 19:23)
対北朝鮮、日米韓が最適の枠組み オスプレイ事故「信頼築く機会」―米高官(12/07 19:10)
自民、対ＡＳＥＡＮ政策を提言(12/07 18:29)
日米韓首脳会談、自国開催を打診 キャンプデービッドで定例化合意―韓国(12/07 18:10)
松野長官、会見要請を拒否 安倍派パーティー裏金疑惑(12/07 18:08)
岸田首相、高校生の提言「心強い」(12/07 18:02)
野党、首相の岸田派離脱を批判 「場当たり」「派閥に解散命令を」(12/07 17:58)
官民でサイバー演習 ランサム攻撃想定(12/07 17:42)
固定資産税の負担緩和を延長 商業地、地価上昇受け―政府・与党(12/07 17:18)
自民、条文起草へ機関設置提案 衆院憲法審、緊急事態条項を想定(12/07 17:10)
オスプレイ佐賀配備「計画通り」 政府(12/07 17:06)
「博識ぶりに舌巻いた」 自民・山口氏が細田氏追悼演説(12/07 15:44)
前原新党と統一会派も 維新の馬場代表(12/07 15:33)
多子世帯の大学授業料無償化 所得制限なし、２５年度から―政府(12/07 15:15)
首相、岸田派離脱の意向 派閥パーティー問題で(12/07 12:29)
松野官房長官「安全確保が最優先」 米オスプレイ飛行停止(12/07 12:17)
辞任要求にもコメントせず 松野官房長官(12/07 12:04)
国際賢人会議、岸田首相出席へ(12/07 11:52)