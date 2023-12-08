医師２人、無罪を主張 東京女子医大２歳児死亡―業過致死罪・東京地裁
2023年12月08日14時06分
東京女子医大病院（東京都新宿区）で２０１４年、２歳男児が手術後に死亡した事故で、男児に鎮静剤を過剰に投与し、容体が悪化したのに適切な対応をしなかったとして、業務上過失致死罪に問われた医師の小谷透（６４）、福田聡史（４２）両被告の初公判が８日、東京地裁（細谷泰暢裁判長）であり、両被告はいずれも無罪を主張した。
医師２人、無罪を主張 東京女子医大２歳児死亡―業過致死罪・東…
2023年12月08日14時06分
東京女子医大病院（東京都新宿区）で２０１４年、２歳男児が手術後に死亡した事故で、男児に鎮静剤を過剰に投与し、容体が悪化したのに適切な対応をしなかったとして、業務上過失致死罪に問われた医師の小谷透（６４）、福田聡史（４２）両被告の初公判が８日、東京地裁（細谷泰暢裁判長）であり、両被告はいずれも無罪を主張した。
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