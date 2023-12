アラブ首長国連邦ドバイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- アラブ首長国連邦の副大統領かつ首相であり、ドバイの支配者であるムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム殿下の庇護のもと、世界グリーン経済サミットでグリーン経済に関する閣僚会議が開催されました。この会議には、スランゲル・S・ウィップス・ジュニア閣下(パラオ共和国大統領)、パトリシア・スコットランド(英連邦事務総長)、UNFCCCの緩和部門ディレクターであるジェームズ・グラバート、その他世界中から大臣や役人が参加しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231207711960/ja/

World Green Economy Summit emphasises the need for prompt and collaborative action (Photo: AETOSWire)