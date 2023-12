バミューダ、ハミルトン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 家族経営のスピリッツ会社であるバカルディは、今月初旬に行われた試験で、水素を燃料とするガラススピリッツボトルの商業生産に世界で初めて成功しました。

