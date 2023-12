アラブ首長国連邦、ドバイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- アラブ首長国連邦(UAE)副大統領兼首相、ドバイ統治者であるシェイク・モハメッド・ビン・ラシード・アル・マクトゥーム氏は、ドバイのモハメッド・ビン・ラシード・アル・マクトゥーム・ソーラーパークの第4 フェーズとなる世界最大の集中太陽光発電所(CSP)の稼働開始を発表しました。

Largest CSP project in the world inaugurated in Dubai (Photo: AETOSWire)