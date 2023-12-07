日米が拡大抑止協議 水陸機動団を視察
2023年12月07日21時21分
日米両政府は５～７日、米国の「核の傘」を含む拡大抑止に関する事務レベル協議を東京都内で開いた。北朝鮮による弾道ミサイル発射や中国とロシアの軍事的連携を踏まえ、日米同盟の対処力を強化することで一致。陸上自衛隊の水陸機動団（長崎県佐世保市・相浦駐屯地）を視察し、南西防衛の重要性を確認した。日本政府が７日、発表した。
日米が拡大抑止協議 水陸機動団を視察
2023年12月07日21時21分
日米両政府は５～７日、米国の「核の傘」を含む拡大抑止に関する事務レベル協議を東京都内で開いた。北朝鮮による弾道ミサイル発射や中国とロシアの軍事的連携を踏まえ、日米同盟の対処力を強化することで一致。陸上自衛隊の水陸機動団（長崎県佐世保市・相浦駐屯地）を視察し、南西防衛の重要性を確認した。日本政府が７日、発表した。
関連記事
こんな記事も
政治用語
政治
日米が拡大抑止協議 水陸機動団を視察(12/07 21:21)
環境保全、ＪＲに対策要請 リニア静岡工区で報告書―国交省会議(12/07 20:43)
核軍縮の賢人会議、８日開幕 長崎で初開催、有識者が議論(12/07 20:32)
「脱化石燃料」巡り対立必至 ８日から閣僚級会合―ＣＯＰ２８(12/07 20:31)
戦略的パートナーに格上げ 日ノルウェー首脳会談(12/07 20:19)
対北朝鮮サイバーで日米韓協議(12/07 19:53)
日本の追加支援に謝意 ウクライナ大使(12/07 19:42)
首相動静（１２月７日）(12/07 19:32)
首相、岸田派を離脱 裏金疑惑、信頼回復へ派閥と距離―対応後手、批判強く(12/07 19:23)
対北朝鮮、日米韓が最適の枠組み オスプレイ事故「信頼築く機会」―米高官(12/07 19:10)
自民、対ＡＳＥＡＮ政策を提言(12/07 18:29)
日米韓首脳会談、自国開催を打診 キャンプデービッドで定例化合意―韓国(12/07 18:10)
松野長官、会見要請を拒否 安倍派パーティー裏金疑惑(12/07 18:08)
岸田首相、高校生の提言「心強い」(12/07 18:02)
野党、首相の岸田派離脱を批判 「場当たり」「派閥に解散命令を」(12/07 17:58)
官民でサイバー演習 ランサム攻撃想定(12/07 17:42)
固定資産税の負担緩和を延長 商業地、地価上昇受け―政府・与党(12/07 17:18)
自民、条文起草へ機関設置提案 衆院憲法審、緊急事態条項を想定(12/07 17:10)
オスプレイ佐賀配備「計画通り」 政府(12/07 17:06)
「博識ぶりに舌巻いた」 自民・山口氏が細田氏追悼演説(12/07 15:44)
前原新党と統一会派も 維新の馬場代表(12/07 15:33)
多子世帯の大学授業料無償化 所得制限なし、２５年度から―政府(12/07 15:15)
首相、岸田派離脱の意向 派閥パーティー問題で(12/07 12:29)
松野官房長官「安全確保が最優先」 米オスプレイ飛行停止(12/07 12:17)
辞任要求にもコメントせず 松野官房長官(12/07 12:04)
国際賢人会議、岸田首相出席へ(12/07 11:52)
共通政策、野党４党に要請 衆院選調整の土台に―市民連合(12/07 11:50)
被害者救済法案、参院審議入り 旧統一教会の財産監視強化(12/07 11:11)
岸田首相、旧統一教会との関係否定 元米下院議長に事実確認へ(12/07 11:02)
政治資金の透明化を 公明幹部(12/07 09:40)