環境保全、ＪＲに対策要請 リニア静岡工区で報告書―国交省会議
2023年12月07日20時43分
リニア中央新幹線静岡工区の環境保全策を議論する国土交通省の有識者会議は７日、トンネル掘削工事を巡り、「環境への影響を最小化することが適切だ」とする報告書を取りまとめた。斉藤鉄夫国交相は「必要な対策を取るよう（事業主体の）ＪＲ東海に求めたい」と強調。８日に同社の丹羽俊介社長と面会し、対応を要請する考えを示した。
環境保全、ＪＲに対策要請 リニア静岡工区で報告書―国交省会議
2023年12月07日20時43分
リニア中央新幹線静岡工区の環境保全策を議論する国土交通省の有識者会議は７日、トンネル掘削工事を巡り、「環境への影響を最小化することが適切だ」とする報告書を取りまとめた。斉藤鉄夫国交相は「必要な対策を取るよう（事業主体の）ＪＲ東海に求めたい」と強調。８日に同社の丹羽俊介社長と面会し、対応を要請する考えを示した。
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