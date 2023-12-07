【ジャカルタ＝時事】ホンダのインドネシア四輪車生産・販売合弁会社ホンダ・プロスペクト・モーター（ＨＰＭ）は７日、乗用車「アコード」のハイブリッド車（ＨＶ）モデル「アコードＲＳ ｅ:ＨＥＶ」を発売すると発表した。価格（２０２４年ジャカルタ・オンザロード）は９億…
ホンダ四輪、「アコード」のＨＶモデル発売 インドネシア
【ジャカルタ＝時事】ホンダのインドネシア四輪車生産・販売合弁会社ホンダ・プロスペクト・モーター（ＨＰＭ）は７日、乗用車「アコード」のハイブリッド車（ＨＶ）モデル「アコードＲＳ ｅ:ＨＥＶ」を発売すると発表した。価格（２０２４年ジャカルタ・オンザロード）は９億…
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