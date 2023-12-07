【シンガポール時事】シンガポールのグレース・フー持続可能性・環境相は６日のフェイスブックへの投稿で、家庭での省エネ家電や節水機能を備えた水回り器具への交換に費用を助成する事業「気候に優しい家計プログラム（ＣＦＨＰ）」について、期限を２０２４年３月２０日まで３…
「気候に優しい家計プログラム」延長 省エネ、節水商品への…
【シンガポール時事】シンガポールのグレース・フー持続可能性・環境相は６日のフェイスブックへの投稿で、家庭での省エネ家電や節水機能を備えた水回り器具への交換に費用を助成する事業「気候に優しい家計プログラム（ＣＦＨＰ）」について、期限を２０２４年３月２０日まで３…
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