島田麻央はＳＰ２位 ジュニアＧＰファイナル―フィギュア
2023年12月07日19時47分
【北京時事】フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（ＧＰ）ファイナルは７日、北京で開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）では連覇が懸かる島田麻央（木下アカデミー）が６８．２７点で２位につけた。首位と０．８１点差。上薗恋奈（ＬＹＳ）は３位、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は４位。
男子ＳＰの中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）は６７．７１点で４位。
島田麻央はＳＰ２位 ジュニアＧＰファイナル―フィギュア
2023年12月07日19時47分
【北京時事】フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（ＧＰ）ファイナルは７日、北京で開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）では連覇が懸かる島田麻央（木下アカデミー）が６８．２７点で２位につけた。首位と０．８１点差。上薗恋奈（ＬＹＳ）は３位、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は４位。
男子ＳＰの中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）は６７．７１点で４位。
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