円急伸、１４４円台後半 ３カ月超ぶり―ロンドン外為
2023年12月07日19時23分
【ロンドン時事】７日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀が早期にマイナス金利を解除するとの見方が強まったことで円買い・ドル売りが進行し、１ドル＝１４４円台後半に急伸した。１４４円台は９月１日以来３カ月超ぶり。午前９時５５分現在は１４４円８６～９６銭と、前日午後４時比２円３１銭の円高・ドル安。
円急伸、１４４円台後半 ３カ月超ぶり―ロンドン外為
2023年12月07日19時23分
【ロンドン時事】７日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀が早期にマイナス金利を解除するとの見方が強まったことで円買い・ドル売りが進行し、１ドル＝１４４円台後半に急伸した。１４４円台は９月１日以来３カ月超ぶり。午前９時５５分現在は１４４円８６～９６銭と、前日午後４時比２円３１銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル