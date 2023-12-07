自民党の萩生田光一政調会長は７日、岸田文雄首相を首相官邸に訪ね、防衛協力の推進を柱とした対東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）政策の提言を手渡した。今月中旬に東京で開く日ＡＳＥＡＮ特別首脳会議を意識したもの。食料・エネルギー安全保障の分野で連携を進め、人的交流を活性化させることも盛り込んだ。