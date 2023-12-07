【ハノイ時事】ベトナム政府は１２月７日、ガソリンなど燃料の小売り販売価格の上限を改定した。ガソリンは２．３～２．９％値下げし、軽油も２．４％引き下げた。

ＲＯＮ９５ガソリンの上限は１リットル当たり２万２３２２ドン（約１３６円）とし、６６８ドン（２．９０％）…