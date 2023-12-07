村田製作所、Ｗｉ－Ｆｉアンテナの高効率化と小型化を両立
2023年12月07日18時23分
村田製作所は７日、最新の無線ＬＡＮ規格「Ｗｉ―Ｆｉ６Ｅ」や次世代無線ＬＡＮ規格「Ｗｉ―Ｆｉ７」に対応するアンテナの高効率化と小型化を両立させた無給電素子結合デバイスを世界で初めて開発したと発表した。製品を搭載した機器を今年末に市場投入する予定。
村田製作所、Ｗｉ－Ｆｉアンテナの高効率化と小型化を両立
2023年12月07日18時23分
村田製作所は７日、最新の無線ＬＡＮ規格「Ｗｉ―Ｆｉ６Ｅ」や次世代無線ＬＡＮ規格「Ｗｉ―Ｆｉ７」に対応するアンテナの高効率化と小型化を両立させた無給電素子結合デバイスを世界で初めて開発したと発表した。製品を搭載した機器を今年末に市場投入する予定。
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