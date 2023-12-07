【バンコク時事】歯科医療施設などを展開するデンタル・コーポレーションのポーンサック最高経営責任者（ＣＥＯ）は７日、国内の歯磨き粉市場に参入し、２０２４年初めに「ＥＬＩＴＥ ＳＭＩＬＥ（エリート・スマイル）」ブランドのポストバイオティクス（有益な腸内細菌代謝物…
デンタル・コープ、腸内細菌代謝物配合歯磨き粉発売 来年初…
【バンコク時事】歯科医療施設などを展開するデンタル・コーポレーションのポーンサック最高経営責任者（ＣＥＯ）は７日、国内の歯磨き粉市場に参入し、２０２４年初めに「ＥＬＩＴＥ ＳＭＩＬＥ（エリート・スマイル）」ブランドのポストバイオティクス（有益な腸内細菌代謝物…
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