【シンガポール時事】住友商事は、ノルウェーの海運大手ホーグオートライナーズに、シンガポール港および米フロリダ州のジャクソンビル港において自動車運搬船向けの燃料用アンモニアを２０２７年から供給することで基本合意した。国連気候変動枠組み条約第２８回締約国会議（Ｃ…