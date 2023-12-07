固定資産税の負担緩和を延長 商業地、地価上昇受け―政府・与党
2023年12月07日17時18分
政府・与党は７日、商業地の固定資産税について、地価上昇時に急激な税負担の増加を抑える現行の負担調整措置を延長する方向で調整に入った。地価の上昇に伴う、都市部の事業者らの負担を軽減する。
今年度末までの期限を３年間延長する。来週に取りまとめる予定の２０２４年度税制改正大綱に盛り込む。
固定資産税の負担緩和を延長 商業地、地価上昇受け―政府・与党
2023年12月07日17時18分
政府・与党は７日、商業地の固定資産税について、地価上昇時に急激な税負担の増加を抑える現行の負担調整措置を延長する方向で調整に入った。地価の上昇に伴う、都市部の事業者らの負担を軽減する。
今年度末までの期限を３年間延長する。来週に取りまとめる予定の２０２４年度税制改正大綱に盛り込む。
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