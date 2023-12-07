イクイノックス、１６日に引退式 競馬
2023年12月07日16時14分
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は７日、国内外のＧIで６連勝を果たしたイクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也きゅう舎）の引退式を１６日に中山競馬場で行うと発表した。同日のレース終了後に実施し、クリストフ・ルメール騎手らが出席予定。
イクイノックスは海外を含む戦績は１０戦８勝で、総獲得賞金はＪＲＡ歴代１位の２２億１５４４万６１００円。
イクイノックス、１６日に引退式 競馬
2023年12月07日16時14分
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は７日、国内外のＧIで６連勝を果たしたイクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也きゅう舎）の引退式を１６日に中山競馬場で行うと発表した。同日のレース終了後に実施し、クリストフ・ルメール騎手らが出席予定。
イクイノックスは海外を含む戦績は１０戦８勝で、総獲得賞金はＪＲＡ歴代１位の２２億１５４４万６１００円。
こんな記事も
スポーツ総合
阪神の佐藤輝、１億円の大台突破 プロ野球・契約更改(12/07 16:50)
イクイノックス、１６日に引退式 競馬(12/07 16:14)
引退のイクイノックスが１位 有馬記念ファン投票―競馬(12/07 16:09)
復帰の板倉ら２３人選出 元日のタイ戦メンバー―サッカー日本代表(12/07 15:44)
ヤンキース、パドレスから強打者ソト獲得 米大リーグ(12/07 15:34)
ＪＲＡ初の女性調教師が誕生 田中勝、秋山両騎手も合格―競馬(12/07 14:20)
中川が１億円に到達、大勢はＷＢＣ考慮し微減 プロ野球巨人・契約更改(12/07 14:06)
４７歳ウッズ、意欲衰えず ８カ月ぶり実戦復帰、来季へ闘志―米男子ゴルフ(12/07 13:31)
農業、体験学習を重視 「人は失敗から成長する」―今治からの挑戦（下）(12/07 12:40)
岡田武史さん「新たなチャレンジ」 来春開校のＦＣ今治高校―今治からの挑戦（上）(12/07 12:23)
西郷と吉田、上位で突破 長丁場乗り切る―米女子ゴルフ最終予選会(12/07 11:28)
モリーナ氏が特別補佐に 米大リーグ・カージナルス(12/07 10:55)
主な日本選手の成績（６日） 欧州サッカー(12/07 10:25)
ブライトンの三笘、２得点に絡む活躍 欧州サッカー(12/07 10:23)
米女子ゴルフ最終予選会・談話(12/07 09:47)
今永に１０球団以上が興味 米大リーグ(12/07 09:25)
藤浪に複数オファー 米大リーグ(12/07 09:16)
西郷と吉田、来季出場権獲得 馬場は３打及ばず―米女子ゴルフ最終予選会(12/07 09:14)
大谷、移籍市場で話題の中心 山本はヤンキースと面談へ―米大リーグ(12/07 08:48)
ロシア参加可否、来年３月に決定 パリ五輪(12/07 08:22)
久保の凱旋に歓喜 欧州サッカー(12/07 08:17)
三笘、同点弾アシスト 遠藤航はフル出場ー欧州サッカー(12/07 08:16)
正念場支えた大技 玉井、試練乗り越える―飛び込み男子(12/07 07:07)
新人賞に中島と桜井 トーナメント振興協会―ゴルフ(12/07 06:03)
カタール代表監督が交代 サッカー(12/07 05:38)
ＡＣＬサッカー・談話(12/07 00:17)
前回王者、よもやの敗退 力尽きた浦和―ＡＣＬサッカー(12/07 00:14)
アメフト部員に廃部方針説明 日大(12/06 23:21)
浦和、１次リーグ敗退 ハノイに敗れる―ＡＣＬサッカー(12/06 23:08)
平野歩、冨田せら決勝進出 Ｗ杯スノーボードＨＰ開幕戦(12/06 20:42)