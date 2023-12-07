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前原新党と統一会派も　維新の馬場代表

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前原新党と統一会派も　維新の馬場代表

2023年12月07日15時33分

日本維新の会の馬場伸幸代表＝１０月２５日、国会内

日本維新の会の馬場伸幸代表＝１０月２５日、国会内

　日本維新の会の馬場伸幸代表は７日の記者会見で、前原誠司衆院議員が結成を表明した新党「教育無償化を実現する会」と国会で統一会派を組む選択肢を問われ、「（政策面で）同じ考えだと分かれば、可能性は消えない」と述べ、排除しない考えを示した。

前原新党と協力も　岡田立民幹事長

　国政選挙で候補者調整を行うかについては「是々非々で対応する」と述べるにとどめた。維新と前原新党の間では現在、衆院神奈川１８区で候補者が競合している。

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