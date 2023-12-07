災害時の緊急融資枠組み創設 日中韓とＡＳＥＡＮ合意
2023年12月07日14時54分
日本と中国、韓国、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）は７日、金沢市で財務相・中央銀行総裁代理会議を開き、危機発生時に外貨を融通し合う協定「チェンマイ・イニシアチブ」に基づき、自然災害や感染症の世界的流行などに対応する融資枠組み「緊急融資ファシリティ（ＲＦＦ）」を新設することで合意した。来年５月の閣僚級会合で詳しい制度設計を含めて正式決定する。
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日本と中国、韓国、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）は７日、金沢市で財務相・中央銀行総裁代理会議を開き、危機発生時に外貨を融通し合う協定「チェンマイ・イニシアチブ」に基づき、自然災害や感染症の世界的流行などに対応する融資枠組み「緊急融資ファシリティ（ＲＦＦ）」を新設することで合意した。来年５月の閣僚級会合で詳しい制度設計を含めて正式決定する。
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