日本中央競馬会（ＪＲＡ）は７日、２０２４年度の新規調教師免許試験の合格者９人を発表し、前川恭子さん（４６）が女性で初めて合格した。前川さんは現在、栗東・坂口智康きゅう舎で調教助手を務めている。

現役騎手では、ＪＲＡ通算１８０９勝の田中勝春騎手（５２）＝美浦・フリー、同通算１０５６勝の秋山真一郎騎手＝（４４）＝栗東・フリー＝が合格した。（記録は７日現在）。