基幹労連の看板

鉄鋼や造船重機などの労働組合で構成する基幹労連（組合員約２７万人）は７日、浜松市で討論集会を開き、２０２４年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）を含め月１万２０００円以上の賃上げを求める方針を示した。前回の２３年春闘では３５００円以上を要求していたが、昨今の急激な物価上昇を踏まえ高水準の要求となった。