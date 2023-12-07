無登録、高金利で貸金業を営んだとして、警視庁生活経済課は７日までに、貸金業「コスモ・エージェンシー」（東京都台東区）の社長松村正雄容疑者（６８）＝台東区寿＝ら２人を貸金業法違反（無登録営業）などの疑いで逮捕した。容疑を認めている。

同課によると、約４年半で約４４億円を貸し付けたとみられ、暴力団員を同席させて返済を迫ることもあったという。