５４５円安の３万２８９９円９４銭 ７日午前の平均株価
2023年12月07日11時41分
７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２８９９円９４銭と前日終値比５４５円９６銭安で終わった。出来高は概算で７億４９００万株。
５４５円安の３万２８９９円９４銭 ７日午前の平均株価
2023年12月07日11時41分
７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２８９９円９４銭と前日終値比５４５円９６銭安で終わった。出来高は概算で７億４９００万株。
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