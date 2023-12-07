モリーナ氏が特別補佐に 米大リーグ・カージナルス
2023年12月07日10時55分
【ニューヨーク時事】米大リーグのカージナルスは６日、ヤディエル・モリーナ氏（４１）が編成本部長付の特別補佐に就任したと発表した。
モリーナ氏は２００４年からカージナルス一筋でプレーし、ゴールドグラブ賞を９度獲得するなど名捕手として活躍。２２年シーズン後に現役を退き、今春のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でプエルトリコ代表の監督を務めた。
モリーナ氏が特別補佐に 米大リーグ・カージナルス
2023年12月07日10時55分
【ニューヨーク時事】米大リーグのカージナルスは６日、ヤディエル・モリーナ氏（４１）が編成本部長付の特別補佐に就任したと発表した。
モリーナ氏は２００４年からカージナルス一筋でプレーし、ゴールドグラブ賞を９度獲得するなど名捕手として活躍。２２年シーズン後に現役を退き、今春のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でプエルトリコ代表の監督を務めた。
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