主な日本選手の成績（６日） 欧州サッカー
2023年12月07日10時25分
【ドイツ】
▽長谷部（アイントラハト・フランクフルト） カップ戦のザールブリュッケン戦で後半途中までプレー。０―２。
【スコットランド】
▽古橋、岩田（セルティック） ハイバーニアン戦で古橋は後半途中から出場。岩田はフル出場。４―１。（時事）
主な日本選手の成績（６日） 欧州サッカー
2023年12月07日10時25分
【ドイツ】
▽長谷部（アイントラハト・フランクフルト） カップ戦のザールブリュッケン戦で後半途中までプレー。０―２。
【スコットランド】
▽古橋、岩田（セルティック） ハイバーニアン戦で古橋は後半途中から出場。岩田はフル出場。４―１。（時事）
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